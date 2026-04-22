Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Отборите на Железничар (Панчево) и Цървена звезда направиха зрелищно реми 2:2 в срещата помежду си от 32-рия кръг на сръбската Супер лига. Един от героите в мача бе българинът Силвестър Джаспър, който отбеляза втория гол за домакините. Това можеше да бъде и победен гол, тъй като с него резултатъ стана 2:1, но по-късно гостите стигнаха до равенството.

Махмуд Баджо даде преднина на Цървена звезда в 18-ата минута, но в 20-ата Бранислав Кнежевич.

Мигът на Джаспър дойде в 35-ата минута, когато се разписа директно от фаул и изведе домакините напред в резултата.

В края на полувремето крилото си изкара жълт картон, а в 73-тата минута бе заменен от Никола Йованович.

Цървена звезда се спаси от загубата в 60-ата минута с попадение на Джей Енем, което оформи крайното 2:2.

След този мач Цървена звезда направи поредна стъпка към титлата, като вече има 79 точки на върха в класирането и преднина от 14 пред преследвача си Партизан. Железничар се намира на 4-тото място с 52 точки и все по-малки надежди за топ 3 и място в евротурнирите.