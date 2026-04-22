Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Железничар (Панчево)
  Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

  • 22 апр 2026 | 22:15
  • 334
  • 0
Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Отборите на Железничар (Панчево) и Цървена звезда направиха зрелищно реми 2:2 в срещата помежду си от 32-рия кръг на сръбската Супер лига. Един от героите в мача бе българинът Силвестър Джаспър, който отбеляза втория гол за домакините. Това можеше да бъде и победен гол, тъй като с него резултатъ стана 2:1, но по-късно гостите стигнаха до равенството.

Махмуд Баджо даде преднина на Цървена звезда в 18-ата минута, но в 20-ата Бранислав Кнежевич.

Мигът на Джаспър дойде в 35-ата минута, когато се разписа директно от фаул и изведе домакините напред в резултата.

В края на полувремето крилото си изкара жълт картон, а в 73-тата минута бе заменен от Никола Йованович.

Цървена звезда се спаси от загубата в 60-ата минута с попадение на Джей Енем, което оформи крайното 2:2.

След този мач Цървена звезда направи поредна стъпка към титлата, като вече има 79 точки на върха в класирането и преднина от 14 пред преследвача си Партизан. Железничар се намира на 4-тото място с 52 точки и все по-малки надежди за топ 3 и място в евротурнирите.

Следвай ни:

