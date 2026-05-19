Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

Апоел (Беер Шева) е новият шампион на Израел! В изключително драматичен и напрегнат сблъсък от предпоследния кръг на Плейофната фаза, тимът на Йоан Стоянов триумфира с грандиозното 4:2 над третия в класирането Макаби (Тел Авив). Този успех се оказа с цената на титлата, тъй като донесе на отбора актив от 79 точки на върха в таблицата. Основният преследвач Бейтар (Йерусалим) заема втората позиция в подреждането със 74 точки. Така, само един кръг преди края на кампанията, преднината на Апоел нарасна на недостижимите 5 точки, което официално узакони шампионския триумф. За клуба от Южен Израел това е общо шеста шампионска титла в неговата история.

Двубоят на стадион „Яков Търнер“ предложи истинско футболно зрелище, което държеше феновете под напрежение до последната секунда. Резултатът бе открит в 17-ата минута, когато Игор Златанович бе точен от дузпа за домакините. Радостта им обаче бе кратка, тъй като в 23-ата минута Дор Перец изравни също от 11-метров наказателен удар. Последва нов мощен натиск на Апоел и Кингс Кангва отново изведе тима напред в 27-ата минута, но упоритите гости отговориха в 35-ата минута чрез Кервин Андраде за 2:2. Решителният удар на Беер Шева дойде в заключителната част на срещата. Първо Захи Ахмед взриви трибуните с гол в 76-ата минута, а само три минути след това Игор Златанович оформи своя дубъл за крайното 4:2, подпечатвайки златните медали.

בפעם השישית בתולדותיה: הפועל באר שבע אלופת המדינה 🍾 pic.twitter.com/D5ZVA2tEiK — מנהלת הליגות לכדורגל (@IPFL_FOOTBALL) May 19, 2026

Това голям успех и за Йони Стоянов. Сезонът за българския полузащитник бе изключително труден и осеян с предизвикателства, след като тежка контузия го извади от строя за дълъг период от време. Въпреки принудителното отсъствие, Стоянов прояви силен характер и се завърна на терена за най-важните месеци от кампанията. За целия шампионат той записа 14 мача, в които се отчете с един ключов гол и две важни асистенции. Днес обаче остана извън състава на домакините.

Възможността за дубъл през този сезон остава напълно реална, тъй като освен спечелената титла в първенството, Апоел (Беер Шева) ще има шанс да вдигне и Купата на Израел. Само след броени дни, на 26 май, отборът ще се изправи в директен финален сблъсък за трофея отново срещу същия съперник — Макаби (Тел Авив), в опит да запишат една от най-доминантните страници в съвременната история на клуба.

Междувременно в друг мач от кръга Макаби (Хайфа) разби Апоел (Тел Авив) с 4:1. Андриан Краев обаче не игра в този двубой, тъй като изтърпява наказание за червения картон, който получи в предния кръг.

След изиграните днес мачове Апоел (Беер Шева) е лидер със 79 точки, пред Бейтар (Йерусалим) със 75, Макаби (Тел Авив) с 65 и Апоел (Тел Авив) с 59.