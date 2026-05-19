Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)
  3. Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

  • 19 май 2026 | 22:39
  • 790
  • 1
Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

Апоел (Беер Шева) е новият шампион на Израел! В изключително драматичен и напрегнат сблъсък от предпоследния кръг на Плейофната фаза, тимът на Йоан Стоянов триумфира с грандиозното 4:2 над третия в класирането Макаби (Тел Авив). Този успех се оказа с цената на титлата, тъй като донесе на отбора актив от 79 точки на върха в таблицата. Основният преследвач Бейтар (Йерусалим) заема втората позиция в подреждането със 74 точки. Така, само един кръг преди края на кампанията, преднината на Апоел нарасна на недостижимите 5 точки, което официално узакони шампионския триумф. За клуба от Южен Израел това е общо шеста шампионска титла в неговата история.

Двубоят на стадион „Яков Търнер“ предложи истинско футболно зрелище, което държеше феновете под напрежение до последната секунда. Резултатът бе открит в 17-ата минута, когато Игор Златанович бе точен от дузпа за домакините. Радостта им обаче бе кратка, тъй като в 23-ата минута Дор Перец изравни също от 11-метров наказателен удар. Последва нов мощен натиск на Апоел и Кингс Кангва отново изведе тима напред в 27-ата минута, но упоритите гости отговориха в 35-ата минута чрез Кервин Андраде за 2:2. Решителният удар на Беер Шева дойде в заключителната част на срещата. Първо Захи Ахмед взриви трибуните с гол в 76-ата минута, а само три минути след това Игор Златанович оформи своя дубъл за крайното 4:2, подпечатвайки златните медали.

Това голям успех и за Йони Стоянов. Сезонът за българския полузащитник бе изключително труден и осеян с предизвикателства, след като тежка контузия го извади от строя за дълъг период от време. Въпреки принудителното отсъствие, Стоянов прояви силен характер и се завърна на терена за най-важните месеци от кампанията. За целия шампионат той записа 14 мача, в които се отчете с един ключов гол и две важни асистенции. Днес обаче остана извън състава на домакините.

Възможността за дубъл през този сезон остава напълно реална, тъй като освен спечелената титла в първенството, Апоел (Беер Шева) ще има шанс да вдигне и Купата на Израел. Само след броени дни, на 26 май, отборът ще се изправи в директен финален сблъсък за трофея отново срещу същия съперник — Макаби (Тел Авив), в опит да запишат една от най-доминантните страници в съвременната история на клуба.

Междувременно в друг мач от кръга Макаби (Хайфа) разби Апоел (Тел Авив) с 4:1. Андриан Краев обаче не игра в този двубой, тъй като изтърпява наказание за червения картон, който получи в предния кръг.

След изиграните днес мачове Апоел (Беер Шева) е лидер със 79 точки, пред Бейтар (Йерусалим) със 75, Макаби (Тел Авив) с 65 и Апоел (Тел Авив) с 59.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси 1:0 Тотнъм, започна второто полувреме

Челси 1:0 Тотнъм, започна второто полувреме

  • 19 май 2026 | 23:20
  • 3479
  • 3
Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

  • 19 май 2026 | 23:06
  • 244
  • 0
Борнемут 1:0 Ман Сити, "гражданите" могат да капитулират в битката за титлата

Борнемут 1:0 Ман Сити, "гражданите" могат да капитулират в битката за титлата

  • 19 май 2026 | 22:15
  • 9064
  • 57
Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

  • 19 май 2026 | 22:04
  • 543
  • 0
Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

  • 19 май 2026 | 21:25
  • 2057
  • 0
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

  • 19 май 2026 | 21:11
  • 7013
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Борнемут 1:0 Ман Сити, "гражданите" могат да капитулират в битката за титлата

Борнемут 1:0 Ман Сити, "гражданите" могат да капитулират в битката за титлата

  • 19 май 2026 | 22:15
  • 9064
  • 57
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 45854
  • 140
Челси 1:0 Тотнъм, започна второто полувреме

Челси 1:0 Тотнъм, започна второто полувреме

  • 19 май 2026 | 23:20
  • 3479
  • 3
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 10227
  • 16
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 14116
  • 62
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 12400
  • 25