Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

  • 19 май 2026 | 06:09
  • 184
  • 0

Давид Рая изравни рекорда за най-много сухи мрежи за Арсенал в един сезон във Висшата лига.

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

В мача срещу Бърнли от 37-ия кръг вратарят запази мрежата си чиста за 19-и път. Отборът на Микел Артета спечели с 1:0.

Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет
Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

Само Дейвид Сийман е успял да изиграе 19 мача в Премиър лийг без да допусне гол за Арсенал, постигайки това два пъти. И в двата случая обаче “артилеристите” не успяха да стигнат до титлата в Премиър лийг. Първият път през сезон 1993/1994 лондончани финишираха на четвъртото място с изоставане от цели 21 точки спрямо шампиона Манчестър Юнайтед. Пет години по-късно през сезон 1998/1999 отново нямаше щастлива развръзка за “топчиите”, като тя е много вероятно да бъде повторена и сега. Тогава Арсенал завърши на втора позиция само с пункт зад шампиона Манчестър Юнайтед, като поражение от Лийдс в предпоследния кръг ги свали от върха. През настоящия сезон 2025/2026 загуба или равен в последния кръг срещу Кристъл Палас би могла да повтори същия сценарий.

Иронията е, че Давид Рая би могъл дори да подобри рекорда на Дейвид Сийман, а Арсенал пак да остане с празни ръце. За целта Манчестър Сити трябва да спечели всичко до края, а идният уикенд Рая и Арсенал да направят нулево равенство в последния кръг. При това положение стражът ще стане първият на тази позиция в клубната история с 20 мача без допуснат гол, но и тимът ще падне от първата позиция.

Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата
Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

Друг интересен факт е, че през 1994 г. Арсенал успя да спечели европейски трофей в лицето на вече несъществуващата Купа на носителите на купи. Сега лондончани ще играят своя втори финал в Шампионската лига, като и в това отношение е много вероятно историята да бъде повторена.

Сега вече е въпрос на дни да разберем дали прокобата ще бъде развалена.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

  • 19 май 2026 | 00:03
  • 8933
  • 47
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

  • 18 май 2026 | 23:56
  • 24391
  • 620
Играчи на Бетис, Нюкасъл и Спартак Москва в състава на ДР Конго за Мондиала

Играчи на Бетис, Нюкасъл и Спартак Москва в състава на ДР Конго за Мондиала

  • 18 май 2026 | 23:55
  • 837
  • 0
Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

  • 18 май 2026 | 23:33
  • 5135
  • 1
Феновете настояват за Неймар, заплашват Анчелоти, че ще му спрат цигарите

Феновете настояват за Неймар, заплашват Анчелоти, че ще му спрат цигарите

  • 18 май 2026 | 23:01
  • 4713
  • 2
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
  • 21121
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

  • 19 май 2026 | 00:03
  • 8933
  • 47
Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 21:26
  • 32463
  • 107
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
  • 21121
  • 15
Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

  • 18 май 2026 | 21:25
  • 37240
  • 71
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

  • 18 май 2026 | 23:56
  • 24391
  • 620
Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

  • 18 май 2026 | 21:20
  • 22544
  • 36