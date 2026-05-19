Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

Отборът Арсенал успя да изгради най-непробиваемата защита в топ първенствата на Европа.

В 37-ия кръг на Висшата лига отборът на Микел Артета победи Бърнли с 1:0. Това е осмата им победа със същия резултат през настоящия сезон – пнещо, което не се бе случвало от сезон 1998/99 (когато лондончани спечелиха с 1:0 девет пъти).

Арсенал има запазени общо 32 сухи мрежи във всички състезания този сезон, най-добрият резултат в топ 5 първенствата на Европа, като всички останали тимове не са стигнали и 30 срещи.

Тепърва “топчиите” могат да надградят това си постижение, тъй като играят този уикенд срещу Кристал Палас в последния си мач за сезона в Премиър лийг. На 30 май пък е най-важният мач през сезона - финалът в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.