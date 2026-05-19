Гари Невил: Не виждам как Арсенал ще изпусне този шанс

Анализаторът на Sky Sports Гари Невил не вижда как Арсенал ще пропусне възможността да стане шампион в английското първенство по футбол. Вчера лондончани спечелиха с 1:0 срещу Бърнли и поведоха с пет точки на Манчестър Сити, а при още един успех срещу Кристъл Палас са сигурни шампиони. Арсенал може да стане шампион още днес, ако Манчестър Сити не успее да победи Борнемут в отложен мач от Висшата лига.

"Арсенал е натрупал инерция, вдъхновение и големи очаквания. Всичко това се случва в развитие на последните пет или шест години", заяви той в The Gary Neville Podcast. "Нищо не е станало само от този сезон. Отборът и мениджърът чакат този момент от толкова време, а сега всичко е в техните ръце със само един оставащ мач. Два или три пъти губят всичко малко преди края, а сега всички си задаваме въпроса могат ли този път да пресекат финала първи. Ако не го направят, вярвайте ми, ще си навлекат голям проблем. Това е моментът, който ще определи как ще говорим за този отбор. Ако Артета стане шампион, това ще промени всичко за него. Изведнъж техният авторитет ще скочи. Ще докажат, че могат да победят Пеп Гуардиола и Манчестър Сити, а това не е малко постижение. Арсенал е на финалната линия и не виждам как ще изпуснат този шанс".