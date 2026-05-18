Арсенал 0:0 Бърнли, греда на Тросар

  • 18 май 2026 | 20:56
Арсенал и Бърнли играят при резултат 0:0 на "Емиратс" в двубой от предпоследния кръг на Премиър лийг. Ако "топчиите" спечелят днес, ще се откъснат на пет точки пред Манчестър Сити и хипотетично още утре могат да спечелят първата си титла от 22 години, ако "гражданите" не успеят да победят като гост борещия се за шестото място отбор на Борнемут.

Бърнли се бори единствено за това да завърши на предпоследно, а не на последно място в класирането.

Арсенал спечели четири от последните си пет мача във всички турнири, като допусна само един гол в тях. Бърнли няма чиста мрежа в нито едно гостуване този сезон, като е отборът с най-много допуснати попения в своите визити.

"Топчиите" имат само една загуба в последните си 19 шампионатни мача с този съперник.

Този двубой е и последното домакинство на Арсенал за сезона.

Микел Артета е направил три промени в стартовия си състав. Кристиан Москера започва в ролята на десен бек в отсъствието на контузения Бен Уайт. Мартин Йодегор и Кай Хавертц също са титуляри, а Майлс Люис-Скели и Виктор Гьокереш им отстъпват местата си.

Бърнли излиза със същите 11, както и при равенството с Астън Вила.

Арсенал владееше топката в 80% от времето в първия 1/4 час. Първата голова ситуация се откри пред Тросар в 15-ата минута. Белгиецът нанесе добър удар от границата на наказателното поле, но топката срещна гредата.

Снимки: Gettyimages

