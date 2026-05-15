"Не си струва усилията": Най-богатият човек в Африка разкри защо не е купил Арсенал

Нигерийският милиардер Алико Данготе, който е най-богатият човек в Африка, разкри причините зад решението си да не преследва дългогодишната си амбиция да закупи любимия си футболен клуб Арсенал. Данготе, който е говорил за „артилеристите“ и в миналото, е отдаден привърженик на клуба от 80-те години на миналия век и е свързван с потенциално заставане начело повече от десетилетие.

Интересът му стана публичен за първи път през 2011 г., когато обмисляше придобиването на 15,9% дял в клуба, който в крайна сметка беше продаден на американския бизнесмен Стан Крьонке. По онова време Данготе смяташе, че исканата цена е твърде висока. „Имаше няколко от нас, които бързаха да купят, и си мислехме, че с тогавашните цени, хората, които се интересуваха от продажба, се опитваха да спечелят много. Отстъпихме, защото бяхме много заети с други неща, особено с нашата индустриализация”, заяви той през 2011 г.

В скорошно интервю с Николай Танген, цитирано от Soccernet, Данготе разясни трудния избор, пред който е бил изправен. Той обясни, че фокусът му е бил разделен между страстта му към Арсенал и монументалната задача да завърши своите проекти за рафинерия, торове и нефтохимикали.

„Почти купих клуба, да“, потвърди Данготе. „Когато бях фокусиран върху закупуването на Арсенал, бях изправен и пред предизвикателството да завърша рафинерията, нашите торове и нефтохимическата фирма.“

Милиардерът подробно описа финансовата дилема, пред която се е изправил. „Когато го погледнах, изглеждаше добре, но ми трябват средства. По онова време Арсенал струваше около два милиарда долара“, каза той.

„Да вложа ли парите си в Арсенал и да позволя на бизнеса да пострада? Или да завърша сградите и да се върна като фен на Арсенал?“

В крайна сметка Данготе избра да даде приоритет на своите индустриални начинания. „Реших да продължа да подкрепям, да гледам мачове, да ходя там. Имам шал и фланелка и винаги, когато играят, ги нося“, сподели той.

„По-добре е за мен да продължа като фен и да продължа да финансирам собствения си бизнес. Днес те струват милиарди и изобщо не си струва усилията.“

Според Forbes Арсенал в момента е осмият най-ценен футболен клуб в света, с оценка от 3,4 милиарда долара и оперативен доход от 173 милиона долара. Стан Крьонке остава мажоритарен акционер, след като консолидира собствеността си през последните години.