Два английски отбора ще спечелят европейски трофеи според Betwild

Английският футбол доминира на европейската сцена и този сезон може да завърши с два трофея за клубове от Премиър лийг. След впечатляващи кампании в трите най-силни турнира на УЕФА, Астън Вила, Кристъл Палас и Арсенал достигнаха до решителните финали. Още по-интересното е, че анализаторите от Betwild вече определят два от английските тимове като фаворити за златото. Очакванията към представителите на Англия са огромни, а феновете вярват, че това може да се превърне в една от най-успешните кампании за местния футбол през последните години.

Емери по пътя към нов трофей в Лига Европа

Сезонът на Астън Вила е повече от впечатляващ. Под ръководството на Унай Емери, тимът се превърна в една от най-добре организираните формации на континента. Бирмингамци показаха стабилност, дисциплина и отлична ефективност в елиминационната фаза на Лига Европа, а това ги изведе до финал срещу германския Фрайбург. Според специалистите английският клуб влиза като фаворит в сблъсъка. Причината се корени не само в по-качествения състав, но и в богатия европейски опит на Емери, който отлично знае как се печелят подобни турнири. Вила разполага с дълбочина в състава, агресивен стил и играчи, които могат да решат финала с една ситуация. От другата страна е Фрайбург, който направи силен сезон, но трудно може да се сравнява с интензитета и класата на английския представител.

Оливър Гласнер мечтае за нов европейски подвиг

Малцина очакваха Кристъл Палас да достигне до финала в Лигата на конференциите, но лондончани заслужиха мястото си с постоянство и интелигентен футбол. На финала ги очаква испанският Райо Валекано - отбор, който също впечатлява с характер и борбеност при Иниго Перес. Експертите сочат английският тим за явен фаворит. Кристъл Палас показва израстване през последните месеци, а ключовите играчи се намират в отлична форма. Скоростта по фланговете и добрата организация в защита дават сериозно предимство на „орлите“. Все повече фенове следят развитието на отбора и в социалните мрежи, което се дължи на миналогодишните успехи и европейското представяне през тази кампания.

Арсенал остава опасен въпреки ролята на аутсайдер в Betwild

Най-голямото предизвикателство безспорно е финалът в Шампионската лига. Арсенал се изправя срещу Пари Сен Жермен в двубой, който обещава огромно напрежение и футбол от най-висока класа. Лондончани са определяни като лек аутсайдер, основно заради историята и триумфа на парижани преди година. Въпреки това „топчиите“ далеч не са без шансове. Микел Артета изгради модерен, балансиран и изключително опасен тим, който доказа, че може да се противопоставя на всеки съперник в Европа. Арсенал играе бърз и интелигентен футбол, а младите звезди на отбора натрупаха достатъчно самочувствие, за да вярват в големия успех. Дори и да не влизат като фаворити според Betwild, лондончани имат всички аргументи да мечтаят за европейската корона. Ако Арсенал успее да изненада ПСЖ, английският футбол може да запише исторически сезон с три финала и потенциално три трофея.

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)