  Sportal.bg
  Арсенал
  В Арсенал не бързат с празненствата

В Арсенал не бързат с празненствата

  • 19 май 2026 | 09:31
В Арсенал не искат да бързат с празненствата след спечеления мач с 1:0 срещу Бърнли във Висшата лига. Столичани са съвсем близо до титлата в Англия, като има 5 точки аванс пред Манчестър Сити, но "небесносините" са изиграли двубой по-малко.

"Има мач, в който може да стане всичко. Не можем да изпреварваме събитията. Играл съм във Висшата лига твърде дълго, за да знам, че всичко може да се случи. Ние можем да контролираме единствено самите нас. Трябва да излезем в неделя и да спечелим", каза халфът на "артилеристите" Деклан Райс.

В неделя Арсенал гостува на Кристъл Палас. Лондончани може да бъдат шампиони предсрочно, ако късно тази вечер Манчестър Сити не победи като гост Борнемут

"До момента беше наистина невероятен сезон. Остава ни един голям мач тук в първенството и след това е финалът на Шампионската лига. Остава ни само още съвсем малко, но ще дадем всичко от себе си. Трябва да продължим по същия начин", каза капитанът на отбора Мартин Йодегор след успеха срещу изпадналия от елита Бърнли.

