Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Рубен Аморим е фаворит да стане следващият треньор на Бенфика. Той е без работа от началото на годината, когато бе уволнен от Манчестър Юнайтед. Очаква се Аморим, който е бивш играч на “орлите” да се завърне в Португалия, след като имаше изключително успешен престой в Спортинг, който накара ръководството на “червените дяволи” да го назначи.
Жозе Моуриньо напуска Бенфика, за да поеме Реал Мадрид. Според испанските медии вчера той е информирал ръководството на португалския клуб, че си тръгва. На срещата с президента на “орлите” Руи Коща той е получил предложение за нов договор, което той е отказал.