Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Рубен Аморим е фаворит да стане следващият треньор на Бенфика. Той е без работа от началото на годината, когато бе уволнен от Манчестър Юнайтед. Очаква се Аморим, който е бивш играч на “орлите” да се завърне в Португалия, след като имаше изключително успешен престой в Спортинг, който накара ръководството на “червените дяволи” да го назначи.

Жозе Моуриньо напуска Бенфика, за да поеме Реал Мадрид. Според испанските медии вчера той е информирал ръководството на португалския клуб, че си тръгва. На срещата с президента на “орлите” Руи Коща той е получил предложение за нов договор, което той е отказал.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Benfica are advancing in talks to appoint Rúben Amorim as their next manager! 🇵🇹🔴



Rui Costa has identified the Sporting boss as the top candidate to replace José Mourinho, with negotiations now progressing as a key decision looms. 👀🔥 pic.twitter.com/2SCeQNfQhy — LiveWire Footy (@LiveWire_Footy) May 18, 2026