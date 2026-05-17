Моуриньо за Реал Мадрид: Не мога да скрия, че няма нищо

Жозе Моуриньо отвори вратата за завръщане в Реал Мадрид, заявявайки, че агентът му е във връзка с испанския клуб, но старши треньорът на Бенфика подчерта, че няма официална оферта и не бърза да взема решение.

Само една стъпка дели Моуриньо от Реал Мадрид

63-годишният Моуриньо изведе Бенфика до сезон без загуба в португалската лига, завършвайки на трето място, като се очерта като водещ кандидат за заместник на Алваро Арбелоа в Реал, според испански и португалски медии.

Жозе Моуриньо, който спечели титлата в Ла Лига и Купата на краля по време на предишния си тригодишен престой в Реал Мадрид, има договор с Бенфика до юни 2027 година и каза, че португалският клуб вече му е предложил подновяване.

🚨🗣️ Jose Mourinho went FULL HONESTY mode on moving to Real Madrid: "There is a 99% chance that I will stay at Benfica, because I have a contract with Benfica."



"I haven't heard anything from Real Madrid yet, but none of us are stupid, and there are conversations between Jorge… pic.twitter.com/84I7UhLU57 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

„Бъдещето ми трябва да бъде решено тази седмица“, заяви Моуриньо. „Имам предложение от Бенфика. Нямам предложение от Реал Мадрид. В същото време казах, че не мога да скрия, че няма нищо. Не можем да направим това - има нещо, но не директно с мен. Имам нужда от време, имам нужда от пространство и от време, за да взема решението си и тази седмица мисля, че ще бъде много важна“, добави португалският специалист.

В треньорската си кариера Жозе Моуриньо е работил още в Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, а също така е печелил трофея от Шампионската лига два пъти.

Следвай ни:

Снимки: Imago