Арбелоа: Разстройва ме, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей

  • 18 май 2026 | 04:47
Алваро Арбелоа говори след победата на Реал Мадрид в гостуването на Севиля с 1:0 от 37-ия кръг на испанската Ла Лига. Това се очаква и да бъде един от последните два мача на наставника начело на първия тим на “кралете”, след като все повече се засилва мълвата, че подписът на Жозе Моуриньо е сигурен. Иначе единственият гол в мача отбеляза Винисиус Жуниор, а Арбелоа сподели за него и Килиан Мбапе, че двамата са сред най-опасните нападатели в света.

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

“Дойдох като треньор на отбор от трета дивизия, а си тръгвам като треньор на клуб от Примера, който ръководеше мачове в Шампионската лига. Тези четири месеца бяха страхотно преживяване и чудесен урок за мен. Дори общуването с теб се усеща като магистърска степен. Тръгвам си с чиста съвест.

Реал Мадрид има милиони фенове. Някои ще се съгласят с мен повече от други. Но аз чувствам подкрепата и любовта на феновете. На 43 години съм, от които 20 съм прекарал в Реал Мадрид. Това са много години на място, което смятам за свой дом.

Най-трудното в този клуб са моментите, в които не печелиш. Това, което ме разстройва най-много, е, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей. Заради нивото на изискванията, заради надеждите на толкова много хора, които лежат на плещите ни. Именно фактът, че не можах да им помогна да постигнат победи, ме боли най-много.

Много съм доволен от всичките си играчи и отношението, което показаха. Разбираме, че не сме постигнали сезонните си цели. Тук съм от четири месеца, а Мбапе и Винисиус играчи дават всичко от себе си. Всеки от тях имаше свои собствени предизвикателства през сезона.

Мисля, че това са двама играчи, които всеки клуб по света би искал да има. Ако имаха шанс, всеки отбор би ги подписал без да се замисля. Те определено са двама от петте най-опасни и непредсказуеми футболисти в света. Винисиус вкара днес, но Килиан също вложи огромно количество труд. Надявам се късметът да е на негова страна следващия уикенд”, каза Арбелоа.

Барселона постави рекорд на "Камп Ноу" при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
