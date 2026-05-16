Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Само една стъпка дели Моуриньо от Реал Мадрид

Само една стъпка дели Моуриньо от Реал Мадрид

  • 16 май 2026 | 15:10
  • 1750
  • 1

Макар и наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо упорито да продължава да отрича за преговори с Реал Мадрид, медиите в Испания са категорични, че именно той е изборът на Флорентино Перес за нов треньор на “лос бланкос”.

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна
Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

От “Марка” дори подчертават, че 99,9% е сигурно, че именно Специалния ще наследи Алваро Арбелоа на треньорския пост на “Бернабеу”. Мадридското издание допълва, че е само въпрос на време португалецът да се завърне в Реал, където беше треньор между 2010 и 2013 година. Остава само една стъпка, за да се осигури втория престой на Моуриньо начело на мадридчани и това е откупната му клауза в размер на 3 млн. евро, която “Кралския клуб” възнамерява да плати до 26 май. Същото потвърждава и италианският журналист Николо Скира, който уточнява, че специалистът вече се е съгласил да подпише договор за три години.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

  • 16 май 2026 | 12:58
  • 1072
  • 0
Рексъм се разделя с двама

Рексъм се разделя с двама

  • 16 май 2026 | 11:14
  • 1007
  • 0
Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

  • 16 май 2026 | 11:07
  • 1304
  • 0
Хроника на турбуленцията: капитан Арбелоа отдавна е изпуснал руля

Хроника на турбуленцията: капитан Арбелоа отдавна е изпуснал руля

  • 16 май 2026 | 10:09
  • 4328
  • 1
Джо Гомес: Не можем да се самосъжаляваме

Джо Гомес: Не можем да се самосъжаляваме

  • 16 май 2026 | 09:54
  • 1193
  • 1
Планът на Интер да бъде отново важен фактор в Шампионска лига

Планът на Интер да бъде отново важен фактор в Шампионска лига

  • 16 май 2026 | 09:25
  • 3831
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

  • 16 май 2026 | 15:59
  • 36274
  • 88
ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, голям пропуск на "орлите"

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, голям пропуск на "орлите"

  • 16 май 2026 | 16:10
  • 8340
  • 1
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 9462
  • 6
Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

  • 16 май 2026 | 16:09
  • 354
  • 0
Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

  • 16 май 2026 | 15:15
  • 232
  • 0
Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

  • 16 май 2026 | 15:55
  • 1036
  • 1