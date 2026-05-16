Само една стъпка дели Моуриньо от Реал Мадрид

Макар и наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо упорито да продължава да отрича за преговори с Реал Мадрид, медиите в Испания са категорични, че именно той е изборът на Флорентино Перес за нов треньор на “лос бланкос”.
Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна
От “Марка” дори подчертават, че 99,9% е сигурно, че именно Специалния ще наследи Алваро Арбелоа на треньорския пост на “Бернабеу”. Мадридското издание допълва, че е само въпрос на време португалецът да се завърне в Реал, където беше треньор между 2010 и 2013 година. Остава само една стъпка, за да се осигури втория престой на Моуриньо начело на мадридчани и това е откупната му клауза в размер на 3 млн. евро, която “Кралския клуб” възнамерява да плати до 26 май. Същото потвърждава и италианският журналист Николо Скира, който уточнява, че специалистът вече се е съгласил да подпише договор за три години.
