Само една стъпка дели Моуриньо от Реал Мадрид

Макар и наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо упорито да продължава да отрича за преговори с Реал Мадрид, медиите в Испания са категорични, че именно той е изборът на Флорентино Перес за нов треньор на “лос бланкос”.

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

От “Марка” дори подчертават, че 99,9% е сигурно, че именно Специалния ще наследи Алваро Арбелоа на треньорския пост на “Бернабеу”. Мадридското издание допълва, че е само въпрос на време португалецът да се завърне в Реал, където беше треньор между 2010 и 2013 година. Остава само една стъпка, за да се осигури втория престой на Моуриньо начело на мадридчани и това е откупната му клауза в размер на 3 млн. евро, която “Кралския клуб” възнамерява да плати до 26 май. Същото потвърждава и италианският журналист Николо Скира, който уточнява, че специалистът вече се е съгласил да подпише договор за три години.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐈𝐍𝐇𝐎 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐅𝐓 𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐈𝐒 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐈𝐒 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐈𝐌𝐄 😱



Mourinho is now the sole candidate to take over at Real Madrid after the season, Marca reports 🗞️



— 433 (@433) May 15, 2026

Снимки: Gettyimages