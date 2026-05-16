  Пламен Андреев стана шампион на Полша с Лех (Познан)

  16 май 2026 | 23:59
Предпоследният 33-ти кръг в полската Екстракласа предложи изключителна драма и определи новия шампион. Лех (Познан), където се подвизава вратарят Пламен Андреев, отново си осигури титлата, след като победи с 3:1 състава на Радомяк. С този триумф грандът от Познан защити титлата си от миналата година и вече има право да постави златна звезда над емблемата си, ознаменуваща завоюването на историческата 10-а титла на страната. Българският страж обаче изгледа мача от пейката.

По-рано през деня се разигра истински футболен трилър на стадиона в Люблин, където Мотор и Краковия си разделиха по една точка след зрелищно 3:3. Гостите от Краков имаха пълен контрол и водеха комфортно с 3:1 до 82-ата минута след попадения на Клих, Ал-Амари и Шарпантие. В заключителните минути обаче домакините сътвориха чудото. Карол Чубак намали в 88-ата минута, а в 91-вата Кацпер Карасек взриви трибуните за крайното 3:3. Българският нападател на гостите Мартин Минчев пропусна срещата, тъй като изтърпяваше наказание за натрупани жълти картони.

Гурник (Забже) постигна изключително важна победа с 1:0 при гостуването си на коравия тим на Висла (Плок). Двата отбора изиграха тежък и тактически двубой с малко чисти ситуации. Големият герой за гостите бе украинското крило Максим Хлан, който се разписа в 75-ата минута след асистенция на Амброс. Родният таран Борислав Рупанов бе в групата на Гурник, но треньорският щаб реши да не го пуска в игра и той изкара целия мач на пейката.

След изиграването на тези мачове Лех (Познан) води убедително в класирането с 59 точки и вече е сигурен шампион. Изненадващият успех на Гурник изкачи тима временно на втора позиция с 53 точки, заплитайки битката за европейските квоти. Краковия пък се намира на 14-тото място с 41 точки.

