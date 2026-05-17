Георги Миланов с жълт картон при равенство на Динамо (Б)

Динамо (Букурещ) направи нулево равенство с ЧФР Клуж в домакинството си от предпоследния 9-и кръг на шампионския плейоф в Суперлигата на Румъния. Българският национал Георги Миланов се появи в игра през второто полувреме в 62-рата минута, а малко преди края получи жълт картон.

Всъщност гостите повече могат да съжаляват, че не взеха нещо от този мач, тъй като създадоха повече положения в хода на срещата. В крайна сметка обаче никой от двата тима не намери пътя към гола.

След това реми ЧФР Клуж е на 3-тото място с 42 точки, а Динамо заема 4-тата позиция с 38 точки.