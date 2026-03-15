Кифися с Алекс Петков се завърна към победите

Отборът на Кифисия се завърна на победния път в гръцката Суперлига, побеждавайки с 2:0 състава на Волос в среща от 25-ия кръг. Това бе ценен успех, защото бе срещу пряк конкурент в битката за оцеляване. Българският национал Алекс Петков бе титуляр за домакините и записа пълни 90 минути.

Апостолос Христопулос откри резултата за домакините още в 25-ата минута, а Хорхе Помбо бе автор на втория гол в 68-ата минута.

След тази победа Кифисия събра актив от 27 точки, като се изкачи до 10-ото място в класирането. Волос е една позиция по-напред на 9-ата позиция с 28 точки.