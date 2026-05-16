  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Уелтoн и компания разплакаха Роналдо на финала на Шампионска лига 2

  16 май 2026 | 23:02
Гамба Осака е новият победител в Шампионската лига 2 на Азия! Японският тим, в който играе бившият футболист на Левски Уелтoн, победи на финала пълният със звезди състав на Ал-Насър с 1:0 и вдигна трофея. Турският нападател Дениз Хумет отбеляза единствения гол в мача в 30-ата минута, но той се оказа достатъчен за тимът му да ликува накрая и да разплаче Кристиано Роналдо и компания на собствения им стадион.

Голът за Гамба бе изработен от Исам Джебали, който изведе Хумет на границата на наказателното поле, а той хладнокръвно стреля във вратата на съперника за 0:1.

Голяма роля за успеха на състава от Осака имаше и вратарят Руи Араки, който направи някои блестящи спасявания в хода на мача и получи най-висока оценка за представянето си.

Ал-Насър пък има за какво да съжалява, тъй като доминираше почти през целия мач, създаде куп добри положения, отправи 20 удара, 6 от които точни, но така и не намери верния път към гола.

Късметът също обърна гръб на саудитите в 76-ата минута, когато изстрел на Жоао Феликс се отби от гредата.

Все пак Гамба Осака удържа натиска и се поздрави с победата, печелейки титлата в този турнир за пръв път в историята си. Японците имат и един трофей от официалната Шампионска лига на Азия от 2008 година.

