Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

Алекс Петков остана резерва за Кифисия, който направи 1:1 като гост на Волос в среща от 13-тия кръг на гръцкото първенство. Българският защитник взе участие в предишните три мача на тима си, но този път не се появи в игра.

Испанският ветеран Давид Симон откри резултата в полза на Кифисия, но в края на първото полувреме Саид Хамулич възстанови равенството от дузпа.

Кифисия се представя стабилно от началото на сезона и заема 8-о място в класирането с 16 точки, колкото има и Арис. Волос пък е 4-ти с 22 точки.

Водачът Олимпиакос нямаше проблеми в домакинството си на ОФИ Крит и спечели убедително с 3:0. Два гола за гранда от Пирея вкара Аюб Ел Кааби, а веднъж се разписа Габриел Стрефеца.