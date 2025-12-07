Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

  • 7 дек 2025 | 05:12
  • 237
  • 0
Алекс Петков не игра при равенство на Кифисия

Алекс Петков остана резерва за Кифисия, който направи 1:1 като гост на Волос в среща от 13-тия кръг на гръцкото първенство. Българският защитник взе участие в предишните три мача на тима си, но този път не се появи в игра.

Испанският ветеран Давид Симон откри резултата в полза на Кифисия, но в края на първото полувреме Саид Хамулич възстанови равенството от дузпа.

Кифисия се представя стабилно от началото на сезона и заема 8-о място в класирането с 16 точки, колкото има и Арис. Волос пък е 4-ти с 22 точки.

Водачът Олимпиакос нямаше проблеми в домакинството си на ОФИ Крит и спечели убедително с 3:0. Два гола за гранда от Пирея вкара Аюб Ел Кааби, а веднъж се разписа Габриел Стрефеца.

