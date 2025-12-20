Популярни
Алекс Петков и Кифисия измъкнаха равен от Олимпиакос

  20 дек 2025
Алекс Петков и Кифисия измъкнаха равен от Олимпиакос

Отборът на Кифисия, за който се състезава българинът Алекс Петков, стигна до престижно равенство 1:1 срещу шампиона Олимпиакос в мач от 15-ия кръг на гръцката Суперлига.

Равенството запази мястото на Кифисия във втората плейофна четворка, която на пролет трябва да определи последния участник в европейските клубни турнири. Шампионите пък водят само с един пункт пред преследвача АЕК, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга.

Петков започна като титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

И двата гола паднаха до почивката, като домакините от Олимпиакос удариха първи и то не без помощта на своя съперник, който направи дузпа. С изпълнението се нагърби Мехди Тареми, който не сбърка от бялата точка, и шампионите поведоха в 19-ата минута.

Преднината обаче се запази само четири минути и в средата на полувремето резултатът отново бе равен. Павлос Пантелидис получи асистенция от 31-годишния халф Хорхе Памбо, който изравни в 23-тата минута.

Пантелидис можеше да се превърне и в антигерой за своите, тъй като в първата минута от продължението на мача си изкара втори жълт картон и така остави своите с човек по-малко при очертаващо се 11-минутно продължение.

Това бе последен мач за двата отбора в Гърция за 2025 г., като футболът в южната ни съседка ще се поднови чак след празниците. На 6-и януари (вторник) Петков и компания ще гостуват на Волос в мач от 1/8-финалите в турнира за Купата на Гърция. Олимпиакос от своя страна ще стартира 2026 г. също с турнирен мач, само че за Суперкупата на Гърция срещу тима на ОФИ Крит. Този мач предстои на 3-ти януари (събота).

СНИМКА: Kifisia FC/ Twitter

