  Челси реже Барса за Жоао Педро

  • 15 май 2026 | 07:53
Челси реже Барса за Жоао Педро

Нападателят на Челси Жоао Педро няма да бъде продаден на Барселона, съобщава "Дейли Мейл". От каталунския гранд са се свързали с представителите и агенцията на бразилския футболист, изразявайки готовност да платят 70 милиона евро.

Според източника, от Челси са реагирали безразлично на предложението. Клубът не само че не желае да продава нападателя в Испания, но и е определил Жоао Педро като един от „недосегаемите“ играчи, чиято продажба е напълно изключена през идното лято.

Челси няма никакъв интерес към подобен тип преговори, тъй като клубът от Лондон обмисля подсилване на състава си, а не неговото отслабване.

През настоящия сезон Жоао Педро взе участие в 48 мача във всички турнири, в които се отличи с 20 гола и 9 асистенции. Настоящият му договор с Челси е до лятото на 2033 година.

Снимки: Gettyimages

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Испанският премиер защити Ямал за палестинския флаг

Мидтиланд повали ФК Копенхаген във финала за Купата на Дания

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

