Челси реже Барса за Жоао Педро

Нападателят на Челси Жоао Педро няма да бъде продаден на Барселона, съобщава "Дейли Мейл". От каталунския гранд са се свързали с представителите и агенцията на бразилския футболист, изразявайки готовност да платят 70 милиона евро.

Според източника, от Челси са реагирали безразлично на предложението. Клубът не само че не желае да продава нападателя в Испания, но и е определил Жоао Педро като един от „недосегаемите“ играчи, чиято продажба е напълно изключена през идното лято.

Челси няма никакъв интерес към подобен тип преговори, тъй като клубът от Лондон обмисля подсилване на състава си, а не неговото отслабване.

През настоящия сезон Жоао Педро взе участие в 48 мача във всички турнири, в които се отличи с 20 гола и 9 асистенции. Настоящият му договор с Челси е до лятото на 2033 година.

Снимки: Gettyimages