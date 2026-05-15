Испанският премиер защити Ямал за палестинския флаг

Председателят на правителството на Испания Педро Санчес подкрепи Ламин Ямал след критиките, отправени към него за развяването на палестинския флаг по време на шампионския парад на Барселона.

„Тези, които смятат, че развяването на флаг на държава е „разпалване на омраза“, или са загубили напълно разсъдъка си, или са заслепени от собствената си низост“, написа политикът.

Ламин просто изрази солидарност с Палестина, която се споделя от милиони испанци. Още една причина да се гордеем с него“, добави Санчес.

Междувременно в Газа се появи стенопис в чест на Ямал, придружен с надпис: „Ламин вдигна палестинския флаг на празненство, което целият свят видя. Той рискува кариерата и бъдещето си, но подкрепи каузата на Палестина“.

