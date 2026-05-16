Финалната цел на Ханзи Флик и Барселона през този сезон

Ханзи Флик влезе в историята на Барселона и след като поднови договора си до 2028 г., има възможност да продължи да увеличава легендарния си статут като треньор на „блаугранас“.

Германският специалист изгради шампионска Барса без конкуренция в Испания и макар да му липсва европейската черешка на тортата, вече я постави сред най-добрите отбори на континента. Отборът на Флик практикува офанзивен и вертикален футбол, който смазва съперниците. Това се потвърждава и от головата статистика.

За този шампионски Барселона остава една цел до края на сезона. Ако вкара девет или повече гола в оставащите два кръга, ще се превърне в испанския отбор, който най-много пъти е достигал или надхвърлял 100 гола в Ла Лига — общо десет пъти, с един повече от Реал Мадрид. За целта ще трябва да отбележи 9 гола в два мача. Трудно, но съвсем не невъзможно за Барса на Флик, както показват статистиката… и историята.

От основаването на Барселона само един треньор има по-добър процент мачове с три отбелязани гола от Ханзи Флик. Това е Еленио Ерера. От идването на германеца Барса е вкарвала три или повече гола в 51,3% от срещите си — тоест в 59 от 115-те мача, в които той е водил каталунския тим.

В това сравнение са включени само треньори със сериозен стаж начело на клуба — поне 100 мача. Това е достатъчно широка извадка, за да се установи постоянство в разгромяването на съперници. Единствено Еленио Ерера подобрява този показател — 52,35%, или 78 от 149 мача.

На този фон достигането на 100 гола в Ла Лига изобщо не е утопия. Но не става дума само за отбелязване на голове, отбелязва анализ на "Мунд депортиво". При Флик Барселона също така печели с категорично превъзходство. Каталунците често са побеждавали с разлика от три или повече гола. Конкретно това се е случило в 37 от 115-те му мача, което представлява 32,17% от всички срещи.

В тази статистическа категория Флик вече не е вторият треньор с най-добър процент победи с такава голова разлика, но е много близо до челните места. Той е четвърти с 32,17% — почти колкото Пеп Гуардиола, който приключи периода си начело на Барса с 32,79% от мачовете си, спечелени с три или повече гола разлика.

Еленио Ерера с 34,9% и Луис Енрике с 38,12% допълват списъка на треньорите с най-голямо превъзходство при победите. В изумителния процент на Лучо ясно личи фактът, че едновременно е разполагал с Лео Меси, Луис Суарес и Неймар — прочутото трио МСН.

