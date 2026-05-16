Емери: Шампионска лига – това е нещо невероятно

  16 май 2026 | 03:03
Емери: Шампионска лига – това е нещо невероятно

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери бе изключително щастлив от успеха с 4:2 над Ливърпул. С тази победа тимът му официално си гарантира участие в Шампионската лига през следващата кампания. Според него това е нещо невероятно за клуба.

„Фантастично! Днешният мач беше много важен за нас, защото приоритетът ни беше Премиър лийг. Изправихме се срещу Ливърпул и се тествахме. Беше труден двубой през първото полувреме, но второто беше фантастично. Благодарен съм на привържениците. Шампионска лига – това е нещо невероятно“, заяви Емери.

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

„Да се състезаваш в два турнира едновременно и да поддържаш постоянство не е лесно, но направихме фантастичен сезон. Толкова съм горд“, продължи испанецът.

„Стараем се да бъдем взискателни и в двете надпревари и се подготвяме много сериозно за мачовете, съзнавайки трудностите. Започнахме слабо втората част от сезона във Висшата лига и допуснахме доста загуби у дома, но в крайна сметка се справихме. Преди мача се притеснявах за нивото, на което трябваше да играем, но съм толкова щастлив от начина, по който се представихме“, каза още специалистът.

Накрая той сподели очакванията си за финала в Лига Европа.

„Сега се фокусираме върху финала. Трябва да бъдем концентрирани на 100% и напълно готови. Да се играят финали е много трудно. Отиваме, за да му се насладим“, завърши Емери.

