Давид Давидов: Основните цели на клуба ни са да предоставяме условия за развитие на наши отличени волейболисти и след края на спортната си кариера

Президентът на ВК Левски София Давид Давидов говори по време на специална пресконференция по повод успешно приключилия сезон на клуба.

"Целите, които сме си поставили като организация, е да предоставяме условия и предпоставки за наши отличени волейболисти да имат шанс за развитие и след края на спортната си кариера и да имаме възможността да продължим да работим заедно. Какъвто е случая и със Слави Гоцев. Преди последния си мач имахме разговори с него той да остане като част от клуба и да се включи в треньорския щаб в нашето мъжко направление. Радвам се, че той има и желание, мотивация и квалификацията да бъде полезен на нашата организация. Ще продължим да го виждаме по терените, но под друга форма, работейки с нашите подрастващи формации. Това е начина, по който искаме да осигурим продължаване на спортната кариера на изявени волейболисти, които имат своя шанс да продължават да преподават волейбол и на по-младите поколения", сподели Давидов.