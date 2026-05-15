Давидов: “Неприлично” предложение към Драган Нешич, го спря преди 2 години да поеме Левски

  • 15 май 2026 | 18:26
Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

"Денислав Димитров довърши сезона в женския отбор, търсим по-различен вариант за новия сезон, като организация, искаме да дадем малко повече свобода на Драган Нешич като старши треньор, да може да влияе и на подрастващите."

Драган Нешич е новият треньор на вицешампиона Левски

Драган Нешич трябваше да дойде преди 2 години, но получи оферта от Панатинайкос и нямаше как да му се сърдим за това решение с оглед на финансовите параметри на договора му, приехме решението му, сега 2 години по-късно ще работим заедно. Неговият ентусиазъм, амбиция ни допадат и смятаме, че ще можем да постигнем целите в един период, за който сме се разбрали. На всеки треньор даваме поне 3 години, за да се видят резултатите от работата му. Целите? Първата е създаване на добре работеща структура при жените плюс развитие на всички нива, имаме амбиции и при жените. Борим се с конкурент, който има съвсем различна история, 12 поредни титли, с добра организация, треньорски капацитет, с отлична селекция на всички нива - нещо, с което ние тепърва се сблъскваме и ще ни трябва време, за да се изравним като капацитет. Чисто финансово при нас нещата стоят по-различно, тъй като ние имаме и мъжки отбор. Общината и бизнесът в Пловдив стоят зад тях. Но сега се отваря възможност някой по-амбициозен конкурент да ги предизвика, възможно е през следващия сезон да имаме оспорвано първенство. Намерението ни е Левски да се бори за титлата, искаме да сме претендент и да играем качествен волейбол."

