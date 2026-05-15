Атанас Гаров разкри бъдещите планове за развитие на волейболния Левски

Атанас Гаров ще замени Владо Николов като съпрезидент на ВК Левски София. Гаров разкри бъдещите планове за развитие на клуба по време на специална пресконференция по повод успешно приключилия сезон.

"Както казахме в началото, ние обичаме да мислим дългосрочно. Първите 10 години горе-долу си ги бяхме начертали като посока и те свършиха, учудващо за нас. И приключвайки един такъв период, още след края на този изминал сезон започнахме да си говорим какво искаме да направим в следващите 10 години. Няма да навлизам в прекалено много подробности, защото те все още се изчистват, но фокусът ни ще бъде да разрастваме и да израстваме това, което имаме."

"Естествено едно основно нещо, което искаме да разрастваме е сърцето на този клуб, а именно школата. Мислим, че в следващия дълъг период ще имаме възможност да разширим нашия отпечатък в детско-юношеското направление и да продължим да надграждаме това, което до тук сме изградили. Освен школата има още няколко направления, в които искаме да израстваме. Те са свързани и с треньорските ни кадри и другите специалисти, които помагат в разрастването на един клуб. Искаме също така да се фокусираме върху разрастването на мрежата от партньорства и рекламодатели, които подпомагат нашето разрастване. И не на последно място това, с което искаме като успехи, сме си поставили още една амбициозна цел - мъжките и женските ни отбори в следващите 10 години да се превърнат във водещите. Това е съвсем накратко това, което си мислим за следващите 10 години."