Атанас Гаров ще замени Владо Николов като съпрезидент на ВК Левски София

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Владо Николов вече не е президент на Левски, тече законов срок, в който той трябва да бъде освободен като президент на ВК Левски София, така че ще остана аз, а тази функция ще я споделя с Атанас Гаров, пак ще имаме двама президенти - заяви Давидов. - Гаров ще стане съпредседател заедно с мен, Владо ще е изцяло встрани."