Волейболните национали минаха медицински изследвания в НСА

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България проведоха своите периодични медицински и функционални изследвания в Центъра за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) към НСА.

След силните си изяви на последното Световно първенство, волейболните национали отново се довериха на базата на Академията, за да проследят текущото си физическо състояние преди следващите международни участия. Под ръководството на специалистите от ЦНПДС състезателите преминаха през антропометрични и специфични функционални тестове.

Това сътрудничество за пореден път показва важната роля на Центъра за научна и приложна дейност в спорта към НСА в научно-методическото подпомагане на българските спортисти.