Металург подаде заявка за efbet Супер Волей

Отборът на Металург (Перник) официално подаде заявка до Национална волейболна лига (НВЛ) за участие в efbet Супер Волей при мъжете през следващия сезон 2026/27.

Металург с покана за участие в efbet Супер Волей

След отказа на Добруджа 07 (Добрич), който спечели титлата във Висшата лига да продължи елита, от НВЛ решиха да поканят Металург, който е вицешампион на второто ниво.

"Подадохме заявка в петък, всички документи са ни изрядни", коментира за BGvolleyball.com президентът на клуба Мирослав Илиев.

Новакът в елита ще играе своите домакински мачове в зала "Борис Гюдеров".

"Ще водим тренировъчен процес в нашата зала "Металург". Но тъй като тя не отговоря на изискванията на НВЛ за efbet Супер Волей, ще приемаме нашите съперниците в "Борис Гюдеров". Понякога естествено ще тренираме и в нея", обясни още Илиев.

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

В клуба се работи здраво за изграждането на новата визия, подходяща за елита, като преди дни обявиха и новия си старши треньор - италианецът Фраческо Молло. Започната е и работа по селекцията за следващия сезон.