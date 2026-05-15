Давид Давидов: Владо Николов няма да е президент на Левски

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Президентът на “сините” гостува в 12:00 на водещия Ивайло Банчев.

"Владо Николов вече не е президент на Левски, тече законов срок, в който той трябва да бъде освободен като президент на ВК Левски, така че ще остана аз, а тази функция ще я споделя с Атанас Гаров, пак ще имаме двама президенти - заяви Давидов. - Гаров ще стане съпредседател заедно с мен, Владо ще е изцяло встрани."

"В рамките на тази година имаше най-много въпросителни относно състава и формата ни, заради контузии и здравословно състояние на играчите, нямахме достатъчно дълбока пейка - момчето, които тепърва ще се развиват - обясни президентът на Левски. - Нашата философия и възможности да обезпечим този клуб винаги са свързани с това по-голямата част от играчите ни да идват от нашата школа. Сега излязоха две поколения - родени 2003 и 2005, така останахме с по-млад състав. Благодарни сме на нашия треньор и на щаба му, че запази отбора за най-важните срещи."

"Стоил Палев и Дамян Колев - отиват в чужбина, Италия и Германия. Какво налага те да излизат от Левски? Има много спекулации. Във волейбола сме много далеч от футбола по отношение приходите от трансфери, при нас са по-скоро символични и без особено значение. По-важното е това доколко един състезател може да продължи да развива себе си в комфортна среда, в която е изкарал 9-10 години. Този комфорт може да е пречка за амбиции, за борба, за нови условия, да надскача моментните си възможности. Затова и сме решили, че е добре двамата да продължат пътя си - обясни Давидов. - Вярваме, че това е полезно за тях, да надградят моментното си състояние и да постигнат резултати в по-големи клубове. Това е причината да заминат, разчитаме, че това ще е полезна стъпка и за двамата. Да покажат, че имат място в далеч по-стойностни клубове."

"Преслав Петков също има една титла с Левски, доколкото знам, се разглеждат варианти за клуб в Германия, но скоро той сам ще може да сподели какво му предстои".

"Кристиан Титрийски се завръща в Левски, Антон Станчев от Локо Пловдив - двама нови. Изборът им е резултат от дискусия със старши-треньорът на тима, това е неговата визия, Станчев е по-завършен разпределител - обясни Давидов. - Това е преценката за новия сезон на треньорския щаб, ние се съобразяваме с това, доверяваме се на треньорите."

"Все още не сме обявили, че Светльо Иванов е третото ново попълнение, за последно игра в Стяуа, това се коментира през сезона, Тодор Скримов имаше здравословни проблеми в хода на сезона. Смятаме, че имаме идея за трета четворка, ще има трансфер, но се надявам, че следващата седмица ще го обявим кой е, тъй като той има ангажимент към друг клуб. С това ще завършим нашата селекция за новия сезон. На мястото на Слави Гоцев ще ползваме играчи, които вече са в клуба. Този пост е чувствителен и затова инвестираме сериозно на този пост."

"Имаме група момчета, които ще играят колежански волейбол в Щатите - трима са, начело със Салпаров затова се разделяме с тях, желаем им успехи. С другите предстоят разговори, те приключват с младежкия волейбол, ще говорим с родените през 2007 година, за да изясним кое е най-добро за тях. Според нас е най-добре да са в клубове, където ще играят, при нас ако са втори, трети или четвърти избор на треньора, но ще говоризм с тях, ще ги поощрим да отидат в добри клубове с добър треньор, да трупат опит и да играят, другата седмица трябва да имаме повече яснота. Благодарни сме им за усилията за нас и искаме да продължат да се развиват."

"Очакваме отново да започнем от същото ниво в Шампионската лига като миналата година, но още няма официална информация - обясни Давидов. - Започваме без чужденци в състава, оформили се селекция и не виждам причина за нов играч, освен ако имаме някой тежък физически проблем, но дано не се случва. Не сме целили да няма чужденци."

"Подготовката за новия сезон започваме по традиция в средата на август, така ще е и тази година, тепърва ще видим с какъв състав ще разполагаме, специално момчетата, които са родени 2008 - юноши старша възраст - те имат квалификация за европейско първенство в края на август, но с наличните започваме в средата на август. Тодор Скримов ще поддържа форма цяло лято, към него ще се присъединят още играчи."

"За нас е положително, че ще има конкурентни отбори, които имат селекция, която дава заявка за трофеи, това е начинът да се развива спортът. Страхотна реклама за спорта е, че Цветан Соколов ще играе в България, прекрасно е, че той е намерил мотивация да се върне в България - обясни Давидов. - Бургас е най-добрият възможен вариант, като се има предвид, че семейството му живее във Варна. При нас много рано говорихме с Титрийски, страхотна възможност за нас и за него, така че това ни ангажира, при това решение въпросът за диагонал беше приключен, не сме търсили други варианти."

"Целите за новия сезон - никога не сме поставяли конкретни цели, ние се радваме много на успехите, те показват ефекта от свършената работа. Но също така е важно, че сме създали клуб, който работи в името на младите състезатели, това е най-важният ни фокус. Резултатите идват заради начина, по който работим. Това важи и за женския волейбол, за втора поредна година на второ място в България. Радослав Арсов си тръгна , за него беше много важно да работи с качествена селекция и да спечели шампионската титлата. Може би скоростта, с която ние да отговорим на тази амбиция, идеята ни е да побеждаваме с наши играчи от школата, това искаме да стане и в женския отбор. Явно се разминахме в това, имаше напрежение между нас и съвсем колегиално и при споделяне на вижданията на двете страни и да търсим различни възможности и за двете страни. Радвам се, че той си намери нова възможност, надявам се да развива."

"Денислав Димитров довърши сезона в женския отбор, търсим по-различен вариант за новия сезон, като организация, искаме да дадем малко повече свобода на Драган Нешич като старши треньор, да може да влияе и на подрастващите."

"Драган Нешич трябваше да дойде преди две години, но получи оферта от Панатинайкос и нямаше как да му се сърдим за това решение с оглед на финансовите параметри на договора му, приехме решението му, сега 2 години по-късно ще работим заедно. Неговият ентусиазъм, амбиция ни допадат и смятаме, че ще можем да постигнем целите в един период, за който сме се разбрали. На всеки треньор даваме поне 3 години, за да се видят резултатите от работата му."