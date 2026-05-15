Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"За нас е положително, че ще има конкурентни отбори, които имат селекция, която дава заявка за трофеи, това е начинът да се развива спортът. Страхотна реклама за спорта е, че Цветан Соколов ще играе в България, прекрасно е, че той е намерил мотивация да се върне в България - обясни Давидов. - Бургас е най-добрият възможен вариант, като се има предвид, че семейството му живее във Варна. При нас много рано говорихме с Титрийски, страхотна възможност за нас и за него, така че това ни ангажира, при това решение въпросът за диагонал беше приключен, не сме търсили други варианти."