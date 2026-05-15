Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Давид Давидов: Трима юноши на Левски продължават в САЩ

Давид Давидов: Трима юноши на Левски продължават в САЩ

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 402
  • 0

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

"Имаме група момчета, които ще играят колежански волейбол в Щатите - трима са Никола Константинов, Георги Салпаров и Кристиян Иванов затова се разделяме с тях, желаем им успехи. С другите предстоят разговори, те приключват с младежкия волейбол, ще говорим с родените през 2007 година, за да изясним кое е най-добро за тях. Според нас е най-добре да са в клубове, където ще играят, при нас ако са втори, трети или четвърти избор на треньора, но ще говорим с тях, ще ги поощрим да отидат в добри клубове с добър треньор, да трупат опит и да играят, другата седмица трябва да имаме повече яснота. Благодарни сме им за усилията за нас и искаме да продължат да се развиват."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон

Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон

  • 15 май 2026 | 18:49
  • 401
  • 0
Металург подаде заявка за efbet Супер Волей

Металург подаде заявка за efbet Супер Волей

  • 15 май 2026 | 18:43
  • 370
  • 0
Волейболните национали минаха медицински изследвания в НСА

Волейболните национали минаха медицински изследвания в НСА

  • 15 май 2026 | 18:35
  • 396
  • 0
Давидов: “Неприлично” предложение към Драган Нешич, го спря преди 2 години да поеме Левски

Давидов: “Неприлично” предложение към Драган Нешич, го спря преди 2 години да поеме Левски

  • 15 май 2026 | 18:26
  • 507
  • 0
Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

  • 15 май 2026 | 18:21
  • 926
  • 0
Атанас Гаров ще замени Владо Николов като съпрезидент на ВК Левски София

Атанас Гаров ще замени Владо Николов като съпрезидент на ВК Левски София

  • 15 май 2026 | 17:48
  • 345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

  • 15 май 2026 | 19:45
  • 15350
  • 27
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 6296
  • 21
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 1168
  • 2
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 10226
  • 4
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 37734
  • 158
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 14394
  • 9