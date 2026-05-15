Давид Давидов: Трима юноши на Левски продължават в САЩ

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Имаме група момчета, които ще играят колежански волейбол в Щатите - трима са Никола Константинов, Георги Салпаров и Кристиян Иванов затова се разделяме с тях, желаем им успехи. С другите предстоят разговори, те приключват с младежкия волейбол, ще говорим с родените през 2007 година, за да изясним кое е най-добро за тях. Според нас е най-добре да са в клубове, където ще играят, при нас ако са втори, трети или четвърти избор на треньора, но ще говорим с тях, ще ги поощрим да отидат в добри клубове с добър треньор, да трупат опит и да играят, другата седмица трябва да имаме повече яснота. Благодарни сме им за усилията за нас и искаме да продължат да се развиват."