Николай Желязков: Според мен направихме един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори по време на специална пресконференция по повод успешно приключилия сезон, като заяви, че според него са направили един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния.

"Изключително съм доволен от това, което направихме в този период на селекция и за новите състезатели, които ще попълнят състава. Според мен направихме един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния, независимо от това, че Стоил Палев и Дамян Колев ни напускат, за да продължат кариерата си в чужбина. Аз смятам, че имаме качествени попълнения и хора, които имат капацитета и възможностите да ги заменят. С привличането на новите момчета и някои от младите, които се изявиха много добре в първенството, както видяхте с Адриан Ганев във втория мач от финалната серия с Нефтохимик. Ще бъде давано възможност и на други за изяви. Така че, аз съм оптимистично настроен за следващата година. Целите в Левски винаги са били да се развиват състезателите от школата и смятам, че това ще продължи. На практика ние си връщаме Кристиан Титрийски, който е състезател на Левски", коментира Желязков.

"Надявам се всички да са здрави, защото предстоят няколко неща. Ники Николаев и Гордан Люцканов ще претърпят хирургически интервенции, за да бъдат напълно готови за следващия сезон. Ники на практика пропусна първия полусезон, а във втория беше на 30-40% от възможностите си в тренировъчния процес, но е един състезател, на който ще разчитам. На Гордан трябва да му оправят един проблем, който е в коляното, но това са нормални неща. Пак ще кажа, че съм оптимистично настроен и съм уверен, че догодина Левски ще играе един много силен волейбол", сподели още наставникът на шампионите.