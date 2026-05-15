Дамян Колев: Левски ще бъде шампион и през следващия сезон! Отивам в Германия, за да се развивам

Трикратният шампион с Левски София Дамян Колев ще продължи кариерата си в Германия. Либерото на националния отбор ще подсили за новия сезон Барок Волейс (Лудвигсбург). Ето какво каза Дамян Колев по време на специалното събитие по повод успешно приключилия сезон в "синия" клуб тази вечер:

"Избрах моя нов отбор (б.р. германския Барок Волейс (Лудвигсбург)) от гледна точка на това, че искам да се развивам, да вървя нагоре в моята кариера. Мисля, че Германия е перфектното място за това, има много изравнени отбори и следователно ще има много изравнени мачове и битки през сезона, което със сигурност на мен ми харесва и нямам търпение. До трансфера се стигна с помощта на моята мениджърка. Моите цели винаги са високи, все пак в Левски през последните години постигнахме страхотни успехи. Надявам се и там да успеем да играем финали, а защо не и да ги печелим."

"Не мога да кажа, че съжалявам за нещо от престоя си в Левски. Винаги човек е способен да даде повече от себе си, това е ясно, не сме перфектни. Но пък съм много радостен и доволен от това, което се случи през последните години, така че си тръгвам с високо вдигната глава и щастлив. Разбира се, че вярвам, че Левски ще бъде шампион и през следващия сезон. Даже мога да кажа, че Левски е моят фаворит за шампионската титла. Все пак, Левски винаги е бил силен отбор и ще бъде. Всички момчета, които остават, и новите попълнения, са много силни. Така че, аз очаквам да станат шампиони отново."

