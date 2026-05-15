  Дамян Колев: Левски ще бъде шампион и през следващия сезон! Отивам в Германия, за да се развивам

Дамян Колев: Левски ще бъде шампион и през следващия сезон! Отивам в Германия, за да се развивам

  • 15 май 2026 | 21:58
Трикратният шампион с Левски София Дамян Колев ще продължи кариерата си в Германия. Либерото на националния отбор ще подсили за новия сезон Барок Волейс (Лудвигсбург). Ето какво каза Дамян Колев по време на специалното събитие по повод успешно приключилия сезон в "синия" клуб тази вечер:

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев
"Избрах моя нов отбор (б.р. германския Барок Волейс (Лудвигсбург)) от гледна точка на това, че искам да се развивам, да вървя нагоре в моята кариера. Мисля, че Германия е перфектното място за това, има много изравнени отбори и следователно ще има много изравнени мачове и битки през сезона, което със сигурност на мен ми харесва и нямам търпение. До трансфера се стигна с помощта на моята мениджърка. Моите цели винаги са високи, все пак в Левски през последните години постигнахме страхотни успехи. Надявам се и там да успеем да играем финали, а защо не и да ги печелим."

Николай Желязков: Според мен направихме един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния
"Не мога да кажа, че съжалявам за нещо от престоя си в Левски. Винаги човек е способен да даде повече от себе си, това е ясно, не сме перфектни. Но пък съм много радостен и доволен от това, което се случи през последните години, така че си тръгвам с високо вдигната глава и щастлив. Разбира се, че вярвам, че Левски ще бъде шампион и през следващия сезон. Даже мога да кажа, че Левски е моят фаворит за шампионската титла. Все пак, Левски винаги е бил силен отбор и ще бъде. Всички момчета, които остават, и новите попълнения, са много силни. Така че, аз очаквам да станат шампиони отново."

Стоил Палев: Благодаря на Левски, новият ми отбор в Италия има амбиции
