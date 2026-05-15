Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стоил Палев: Благодаря на Левски, новият ми отбор в Италия има амбиции

Стоил Палев: Благодаря на Левски, новият ми отбор в Италия има амбиции

  • 15 май 2026 | 21:04
  • 310
  • 0

Трикратният шампион с Левски София Стоил Палев, който е юноша на клуба, ще играе за италианския Фано в Серия А2 през следващия сезон. Ето какво сподели разпределителят по време на специалното събитие по повод успешно приключилия сезон в "синия" клуб тази вечер:

Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат
Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат

"Не мога да кажа, че са били дълги разговори с новия ми отбор. Клубът, в който отивам, иска да се качи догодина в А1 и съответно искат да направят силен отбор. Говорих вече с треньора, който може би е един от най-добрите във втората лига, а и ще има още един българин в отбора (б.р. Денис Карягин). И като събрах всички тези плюсове, реших да подпиша с този клуб. Сега за първи път ще изпитам как е да играя с Карягин на клубно ниво, но се надявам всичко да мине гладко."

Николай Желязков: Според мен направихме един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния
Николай Желязков: Според мен направихме един отбор, който догодина ще бъде по-силен от тазгодишния

"От моментите с Левски винаги се помнят първите и последните успехи, така че бих казал първата Суперкупа и последната шампионска титла, а като разочарование мога да кажа загубата тази година в турнира за Купата."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон

Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон

  • 15 май 2026 | 18:49
  • 662
  • 1
Металург подаде заявка за efbet Супер Волей

Металург подаде заявка за efbet Супер Волей

  • 15 май 2026 | 18:43
  • 623
  • 0
Волейболните национали минаха медицински изследвания в НСА

Волейболните национали минаха медицински изследвания в НСА

  • 15 май 2026 | 18:35
  • 648
  • 0
Давидов: “Неприлично” предложение към Драган Нешич, го спря преди 2 години да поеме Левски

Давидов: “Неприлично” предложение към Драган Нешич, го спря преди 2 години да поеме Левски

  • 15 май 2026 | 18:26
  • 778
  • 0
Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

  • 15 май 2026 | 18:21
  • 1395
  • 0
Давид Давидов: Трима юноши на Левски продължават в САЩ

Давид Давидов: Трима юноши на Левски продължават в САЩ

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 12764
  • 100
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 23319
  • 43
Съставите на Астън Вила и Ливърпул

Съставите на Астън Вила и Ливърпул

  • 15 май 2026 | 20:59
  • 1174
  • 0
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 3586
  • 5
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 12829
  • 5
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 40784
  • 165