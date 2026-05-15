Стоил Палев: Благодаря на Левски, новият ми отбор в Италия има амбиции

Трикратният шампион с Левски София Стоил Палев, който е юноша на клуба, ще играе за италианския Фано в Серия А2 през следващия сезон. Ето какво сподели разпределителят по време на специалното събитие по повод успешно приключилия сезон в "синия" клуб тази вечер:

"Не мога да кажа, че са били дълги разговори с новия ми отбор. Клубът, в който отивам, иска да се качи догодина в А1 и съответно искат да направят силен отбор. Говорих вече с треньора, който може би е един от най-добрите във втората лига, а и ще има още един българин в отбора (б.р. Денис Карягин). И като събрах всички тези плюсове, реших да подпиша с този клуб. Сега за първи път ще изпитам как е да играя с Карягин на клубно ниво, но се надявам всичко да мине гладко."