Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон

Президентът на волейболния Левски София Давид Давидов днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Давид Давидов: Не сме преговаряли с Цветан Соколов! Договорихме се с Титрийски по-рано

"Кристиан Титрийски се завръща в Левски, Антон Станчев от Локо Пловдив - двама нови. Изборът им е резултат от дискусия със старши-треньорът на тима, това е неговата визия, Станчев е по-завършен разпределител - обясни Давидов. - Това е преценката за новия сезон на треньорския щаб, ние се съобразяваме с това, доверяваме се на треньорите."

“Виктор Жеков ще играе в Монтана и през новия сезон. Със сигурност го следим как се развива и Левски разчита на него в бъдеще”.