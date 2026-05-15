Драган Нешич: Искаме да се превърнем в това, което Марица бе досега

  • 15 май 2026 | 20:12
Новият треньорът на женския отбор на Левски София Драган Нешич по време на специална пресконференция по повод успешно приключилия сезон в клуба, като сподели, че искат да се превърнат в това, което Марица (Пловдив) е била досега.

"Съгласен съм, че Марица е основния фактор в българското първенство, но ние искаме да се превърнем в това, което бе Марица досега и продължава да е. Със сигурност ще искаме да гоним нашите си цели - титли и успехи, но преди всичко искам да развиваме нашите млади състезателки в школата, както прави Ники Желязков при мъжете и дава резултати", заяви Нешич.

"Много неща трябва да се променят, но и не много, защото има прекрасни условия. Със сигурност ще има нови допълнения в отбора, но не прекалено. Искаме да заложим на момичетата от школата, но ще привлечем и две чужденки. И ще видим дали това ще бъде достатъчно да се борим с Марица, който е изключително конкурентноспособен отбор, каквито са и всички останали отбори - ЦСКА, Славия и ЦПВК, да не ги забравяме и тях", каза още новият наставник на "сините" волейболистки.

