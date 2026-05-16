Приятелката на Винисиус го напусна

Сезонът не е лесен за Винисиус Жуниор, който видя как Реал Мадрид не успя да спечели всички титли, за които се бореше. Сега бразилският нападател е изправен пред ново препятствие, този път в личния си живот, с края на връзката му с модела Вирджиния Фонсека, обявен по-малко от месец преди началото на Световното първенство през 2026 г.

Самата бразилска манекенка оповести раздялата чрез съобщение в социалните си мрежи. Двойката официализира връзката си в края на октомври 2025 г., въпреки че слуховете за отношенията им започнаха да циркулират в началото на септември същата година.

В съобщението си Вирджиния Фонсека обясни решението си да прекрати връзката, подчертавайки своята отдаденост, докато са били заедно. „Винаги ще си позволявам да живея. Да живея нещо истинско, без страх, без сметки и без да спирам да бъда себе си. Докато бяхме заедно, аз се посветих много, както се посвещавам на всичко, което си поставям за цел в живота си. В крайна сметка винаги съм работила много, винаги съм била много фокусирана върху мечтите си и отговорностите си. Но аз съм и жена и си позволих да изживея това, без да създавам бариери, ценейки уважението, което винаги съм имала във всяка връзка“, започна тя.

Моделът добави, че решението е взаимно и основано на уважение, като пожела всичко най-добро за бъдещето на играча на Реал Мадрид. „През целия си живот се научих никога да не преговарям за това, което за мен е не подлежи на преговори. Затова, когато нещо престане да има смисъл, предпочитам да имам зрялостта да го прекратя с обич, вместо да оставам просто така. Днес избрахме да уважаваме пътя на другия. Пожелавам много щастие и успех на Винисиус, и всичко това с много обич“, продължи тя.

Вирджиния Фонсека, която миналия четвъртък присъства на „Сантяго Бернабеу“, за да гледа мача между отбора на Алваро Арбелоа и Реал Овиедо, завърши съобщението си, като помоли за максимално уважение към личното пространство на двамата в този деликатен момент.