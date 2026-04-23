Винисиус и Ендрик не искат Неймар на Световното

  • 23 апр 2026 | 07:56
Напрежението в съблекалнята на бразилския национален отбор ескалира. Според публикация на вестник "Sport", играчите на Реал Мадрид, които формират твърдото ядро на „кариоките“, са се противопоставили на евентуалното завръщане на Неймар за Световното първенство през 2026 г.

Ситуацията е изключително напрегната преди обявяването на състава от Карло Анчелоти на 18 май. Винисиус и Ендрик са начело на тази вътрешна опозиция срещу Неймар, който се намира в слаба форма и е критикуван от феновете. За звездите на мадридския гранд завръщането на бившия играч на ПСЖ е ненужен риск, който застрашава йерархията и стабилността в отбора.

Причините за това са ясни и директни. От една страна, Ендрик вижда в него заплаха за своята позиция на „фалшива деветка“. От друга, Винисиус не желае да отстъпи настоящия си статут на технически и рекламен лидер на националния отбор. Кланът от Реал Мадрид предпочита да запази сегашния курс, вместо да връща играч, когото смятат за токсичен за новата екосистема на „Селесао“.

