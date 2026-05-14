"Секси" танц в съблекалнята на Интер след дубъла, кадрите с Барела станаха вайръл

Интер спечели финала за Купата на Италия с 2:0 срещу Лацио, а отборът, воден от Кристиан Киву, постигна дубъл на Апенините.

Успехът на "Стадио Олимпико" предизвика истинско празненство в съблекалнята на "нерадзурите", а главен герой беше Николо Барела.

Италианският полузащитник импровизира "провокативен" танц, както го нарекоха италианците, но и изключително забавен пред съотборниците си, докато играчите на Интер пееха и празнуваха спечеления трофей в Рим,. Кадрите бяха заснети от Хакан Чалханоглу и бързо станаха вайръл в социалните мрежи.

Изданието La Gazzetta dello Sport описа момента така: "Секси" танцовата рутина на Интер Милано стана вайръл в социалните мрежи. Празничните песни от съблекалнята на Интер, след победата на финала за Купата на Италия срещу Лацио бяха споделени в социалните мрежи от играчите: моментът, който привлече вниманието, е този "секси" танц на Николо Барела, заснет и публикуван от Хакан Чалханоглу".

В първия си сезон начело на Интер Милано, Кристи Киву постигна историческо постижение. Румънският треньор спечели както титлата в Серия А, така и Купата на Италия, превръщайки се в първия човек в историята на клуба, който постига "дубъл" както като играч, така и като треньор.

Нещо повече, Киву е и първият треньор в историята на Интер, който прави дубъл още в дебютния си сезон начело на отбора.