На Ейса й харесва да е спортна половинка и безрезервно подкрепя Григор

  • 15 май 2026 | 17:33
Актрисата Ейса Гонсалес призна, че с удоволствие приема новата си роля на WAG (б.р. съпруга или приятелка на известен спортист). Както е известно, тя е жената до тенис звездата Григор Димитров от 2025 г.

Двамата бяха забелязани за първи път заедно през април миналата година, а сега красивата мексиканка планира да пътува до Париж, за да подкрепи Димитров в квалификациите на Откритото първенство на Франция.

"Вече съм WAG... Той непрекъснато се шегува с мен на тази тема. Казвам му: "Не ме наричай WAG", но предполагам, че съм такава“, споделя Гонсалес пред PEOPLE на премиерата на новия си филм I Love Boosters в Лос Анджелис. „Толкова съм щастлива да споделям успехите му и съм до него, каквото и да става. Толкова се гордея с него.“

"Той е толкова трудолюбив човек и в крайна сметка това, което смятам за най-доброто в него, е духът му. Той е чудесен човек и съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него. Ако това означава да спя по 2 минути на нощ – няма значение, готова съм“, заяви още мексиканката.

"Следващата седмица заминавам за Париж. Много съм развълнувана. Харесвам сезона на клей. Няма нищо по-хубаво от това. А след това с нетърпение очаквам и "Уимбълдън", разкри Ейса.

