Ейса разкри какъв щедър подарък е получила от Григор за годишнината им

Половинката на Григор Димитро.- актрисата Ейса Гонсалес, сподели, че подаръкът, който българският тенисист ѝ е направил за първата годишнина от връзката им, е бил „мечта“.

По време на премиерата на филма I Love Boosters в Лос Анджелис в сряда 36-годишната Ейса разкри подробности за подаръците, които тя и Григор са си разменили.

На въпрос какъв предмет би искала да "задигне" – препратка към комедията, която проследява група професионални крадци, планиращи да откраднат дизайнерски стоки – Гонсалес отговори, че Димитров вече ѝ е подарил "чантата-мечта".

"Може би новата чанта на Chanel от Матийо Блази (б. р. креативния директор)“, споделя тя. „Наистина бих откраднала... всъщност няма нужда да я крада, защото приятелят ми беше толкова мил да ми я подари за годишнината – черната XL Chanel, това е чантата-мечта.“

„Беше толкова сладък подарък“, добавя актрисата, като признава, че е насочила Димитров в правилната посока, докато е избирал какво да ѝ купи.

„Определено му дадох жокери“, пошегува се тя. „Пращах му съобщения. Пишех му: „Това е толкова хубаво, нали?“. А той отговаряше: „Харесва ми, скъпа“. Аз пък: „Супер“.“

Според звездата, тя също му е върнала жеста, като е подарила на тенисиста „красива спортна чанта от Bottega Veneta“.

Гонсалес официализира връзката си с Димитров в Инстаграм през май 2025 г., като сподели публикация в чест на рождения ден на спортиста. Това се случи само няколко седмици след като през април се появиха първите слухове за романс между тях, когато бяха заснети да се държат за ръце по време на разходка в Мадрид.

„Честит рожден ден на мъжа на мечтите ми“, написа тогава Гонсалес. „@grigordimitrov, ти си единствен по рода си. Ти наистина си моят най-любим човек и не мога да повярвам, че имах късмета да те намеря. Ти върна в мен толкова много неща, които не смятах за възможни.“

Няколко дни по-късно, на премиерата на филма си „Fountain of Youth“ в Ню Йорк, актрисата коментира новата си връзка.

„Той е толкова мил. Толкова е хубаво. Винаги ме подкрепя и е много развълнуван“, каза Гонсалес пред Extra.

Запитана дали тенис уменията ѝ са се подобрили, откакто излиза с професионалния спортист, Гонсалес се пошегува: „Не особено. Взимах уроци като малка, но определено не ставам по-добра и избягвам цялата тема с „Хайде да играем заедно“.“

„Бекхендът ми не е толкова добър, колкото неговия, така че ще се опитам да взема няколко урока, преди да му се покажа“, добави с усмивка актрисата.

Филмът „I Love Boosters“ разказва историята на Корвет (в ролята Кики Палмър), амбициозна модна дизайнерка от Оклънд, която няма средства да преследва мечтите си, докато не се обединява със стилен екип, за да осъществи дързък моден обир.