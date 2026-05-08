Винисиус доносничил на Арбелоа за своите съотборници

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изпълнява ролята на доносник на наставника Алваро Арбелоа за случващото се в отбора, твърди “Мундо Депортиво”.

Играчите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

Всеизвестно е, че именно крилото е един от любимците на Арбелоа, който го приема за един от ключовите си играчи. Според изданието обаче треньорът се доверява на Винисиус не само на футболния терен, но и в съблекалнята. Бразилският национал му казвал всичко, което ставало в състава в отсъствието на наставника. 25-годишният футболист не беше в добри взаимоотношения с предшественика на бившия защитник - Чаби Алонсо, но под ръководството на Арбелоа е пропуснал само един мач, и то заради натрупани жълти картони. Освен това през последните месеци Винисиус значително подобри формата си, като от началото на февруари насам има десет гола в Ла Лига.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Players at Real Madrid are convinced that Vinícius Júnior acts as Álvaro Arbeloa’s snitch inside the dressing room.



They believe Vinícius is the player who informs the manager whenever tensions or conflicts arise between teammates.



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/7mkKaRAgpZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2026

Снимки: Gettyimages