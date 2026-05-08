Винисиус доносничил на Арбелоа за своите съотборници

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изпълнява ролята на доносник на наставника Алваро Арбелоа за случващото се в отбора, твърди “Мундо Депортиво”.
Играчите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа
Всеизвестно е, че именно крилото е един от любимците на Арбелоа, който го приема за един от ключовите си играчи. Според изданието обаче треньорът се доверява на Винисиус не само на футболния терен, но и в съблекалнята. Бразилският национал му казвал всичко, което ставало в състава в отсъствието на наставника. 25-годишният футболист не беше в добри взаимоотношения с предшественика на бившия защитник - Чаби Алонсо, но под ръководството на Арбелоа е пропуснал само един мач, и то заради натрупани жълти картони. Освен това през последните месеци Винисиус значително подобри формата си, като от началото на февруари насам има десет гола в Ла Лига.
