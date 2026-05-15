"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

Историята на двойката, която привлече вниманието на зрителите и социалните мрежи с костюмите си по време на първите три етапа от Джиро д’Италия в България и се свърза с екипа на Eurosport с молба за съдействие, приключи с положителна развръзка.

Деси и Йосиф - забавното семейство, облечено в костюми на динозаври, превърнали се в едни от емблематичните фенове по трасето на Колоездачната обиколка на Италия у нас, които търсеха изгубената брачна халка на съпруга, съобщиха, че пръстенът вече е намерен.

В резултат на молбата за съдействие на двойката, от Eurosport публикуваха апел към последователите си всички, които разполагат със снимки и видеа на двамата фенове от изкачването към Боровец, да ги изпратят. Целта беше да се проследи маршрутът им и да се установи в кой момент е изгубена халката.

Пръстенът в крайна сметка бе открит, тъй като след първоначална информация от хотела, че бижуто не е намерено е била извършена нова проверка и този път то е било открито.

Благодарение на бързата реакция на телевизията и всички фенове, които се включиха със снимки, видеа и споделяния, историята завърши с щастлив край.

Стартът на Джиро д’Италия 2026 от България се превърна в едно от най-значимите спортни събития в страната през последните години, като отчете рекордни резултати по аудитория и ангажираност за Warner Bros. Discovery и Eurosport.

Хиляди фенове изпълниха трасетата в София и по пътя към Боровец, а колоритни запалянковци като „динозаврите“ се превърнаха в символ на атмосферата около състезанието.