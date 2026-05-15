  • 15 май 2026 | 12:59
Колко наддаде човек, за да вечеря със Стеф Къри и един от най-богатите хора в света! Сумата е огромна

Един човек е наддал 9 000 100 долара, за да вечеря със звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри и известния американски предприемач Уорън Бъфет.Парите ще бъдат дарени на две благотворителни организации, като милиардерът Бъфет предложи да дари още 18 милиона долара.

В четвъртък, 14 май, приключи търг в eBay за вечеря със Стеф Къри и Уорън Бъфет. Победителят в търга предложи 9 000 100 долара, за да прекара няколко часа с един от най-добрите баскетболисти в историята и с известния предприемач

Срещата ще се проведе на 24 юни в Омаха, Небраска, а победителят може да доведе още 7 гости. Айеша Къри, съпругата на Стеф, също ще присъства. Парите ще бъдат дарени на Фондация Glide, която подпомага бедни, бездомни хора, борещи се със злоупотреба с накортични вещества, и на Eat. Learn. Play, организацията на Стеф и Айеша, която осигурява обяд за деца в неравностойно положение и си поставя за цел да насърчава физически активен начин на живот и да намалява неграмотността.

Бъфет предложи да дари на всяка организация сумата, която е била наддадена, така че ще даде от собствените средства още 18 милиона долара.

Стеф Къри, роден в Акрън, Охайо, е син на Дел Къри, бивш баскетболист от НБА. След 3 сезона в Дейвидсън, той е избран в НБА през 2009 г. от Голдън Стейт Уориърс, превръщайки се в най-добрия играч в историята на клуба.

Къри помогна на Голдън Стейт Уориърс да спечели 4 титли и беше обявен за MVP на НБА два пъти. Той е смятан за най-добрия стрелец от тройката в историята.

Уорън Бъфет е роден на 30 август 1930 г. в Омаха, Небраска, и е завършил Университета на Небраска, както и Бизнес факултета на Колумбийския университет. През годините той е развил множество бизнеси и е станал един от най-богатите хора в света, с богатство от 148,9 милиарда долара, според "Форбс"

