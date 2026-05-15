Давид Давидов е гост в Block Out
Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния финален мач от Бундеслигата - домакинството на Кьолн. След срещата баварците ще вдигнат и спечелената нова титла - общо 35-а в славната им история.

Всеки сезон започва с надеждата отново да вдигнем трофея. Винаги е хубаво да имаш семейството си до себе си, както и всички, които ни подкрепяха през целия сезон. Затова наистина очаквам с нетърпение уикенда.

Оценката ми за сезона? Ще изчакам да приключи финалът за Купата на Германия, защото той играе важна роля в нашия сезон. Спечелихме много мачове, преживяхме много емоции и много играчи се развиха. Новите попълнения ни направиха по-силни: Лучо Диас и Ленарт Карл, например, ни дадоха нещо допълнително, което е положително развитие. Летвата е поставена много, много високо – и нашата цел остава да продължим да се развиваме и през следващата година“, започна Компани.

Що се отнася до все по-вероятното завръщане на Мануел Нойер в състава на Германия за идващия Мондиали 2026, наставникът на Байерн отговори: “Винаги мисля за селекционера на националния отбор – Юлиан Нагелсман е под огромен натиск да състави състава си за Световното първенство. А сега треньорът на Байерн иска да си каже мнението? Искам да му дам възможност да състави отбора си на спокойствие. Не искам да се намесвам в подбора на състава на отборите, които ще участват на Световното първенство. Но ценя моите играчи – това е важното. Байерн са шампионите на Германия, а ние имаме най-добрия вратар в Германия. Няма какво повече да се добави.“

За състава утре срещу Кьолн, Компани каза: Леон Горетцка ще започне като титуляр утре. Но това не е подарък, защото това е последният му мач на „Алианц Арена“. Той го заслужи благодарение на представянето си и на това, което преживя с отбора през годините. Нойер също ще започне, а Йонас Урбиг ще има много други шансове да започва срещу Кьолн в бъдеще.

На пресконференцията бе и спортният директор Макс Еберл, който коментира развитието около новия договор на Мануел Нойер и за ситуацията около Алфонсо Дейвис: “Говорим за контракта на Ману. Нещата изглеждат добре, но все още не сме в ситуацията, в която можем да направим изявление.

Надяваме се, че всички заедно ще успеем да направим най-доброто за Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис). Достатъчно трагично е, че той се контузи точно преди Световното първенство, което е в родината му . Всички ще работим заедно, за да му осигурим шанс – но за да се случи това, той трябва да възстанови формата си. Той трябва да приеме това, и той го приема”.

Еберл също каза, че е важно за Байерн да спечели Купата на Германия и да постигне дубъл, но и че като цяло е много доволен от постигнатото през сезона.

Снимки: Imago

