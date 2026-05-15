Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния финален мач от Бундеслигата - домакинството на Кьолн. След срещата баварците ще вдигнат и спечелената нова титла - общо 35-а в славната им история.

Vincent Kompany on tomorrow's title ceremony: "Every season begins with the hope of lifting the trophy again. It's also always nice to have family there, everyone who has supported us throughout the season. So I'm really looking forward to the weekend"

“Всеки сезон започва с надеждата отново да вдигнем трофея. Винаги е хубаво да имаш семейството си до себе си, както и всички, които ни подкрепяха през целия сезон. Затова наистина очаквам с нетърпение уикенда.

Оценката ми за сезона? Ще изчакам да приключи финалът за Купата на Германия, защото той играе важна роля в нашия сезон. Спечелихме много мачове, преживяхме много емоции и много играчи се развиха. Новите попълнения ни направиха по-силни: Лучо Диас и Ленарт Карл, например, ни дадоха нещо допълнително, което е положително развитие. Летвата е поставена много, много високо – и нашата цел остава да продължим да се развиваме и през следващата година“, започна Компани.

Kompany on his assessment of the season: "I'll wait until after the DFB Pokal final, because that plays a big role in our season. We've won a lot of games, experienced a lot of emotions, and many players have developed. Those who have joined us have made us stronger: Lucho Díaz…

Що се отнася до все по-вероятното завръщане на Мануел Нойер в състава на Германия за идващия Мондиали 2026, наставникът на Байерн отговори: “Винаги мисля за селекционера на националния отбор – Юлиан Нагелсман е под огромен натиск да състави състава си за Световното първенство. А сега треньорът на Байерн иска да си каже мнението? Искам да му дам възможност да състави отбора си на спокойствие. Не искам да се намесвам в подбора на състава на отборите, които ще участват на Световното първенство. Но ценя моите играчи – това е важното. Байерн са шампионите на Германия, а ние имаме най-добрия вратар в Германия. Няма какво повече да се добави.“

За състава утре срещу Кьолн, Компани каза: “Леон Горетцка ще започне като титуляр утре. Но това не е подарък, защото това е последният му мач на „Алианц Арена“. Той го заслужи благодарение на представянето си и на това, което преживя с отбора през годините. Нойер също ще започне, а Йонас Урбиг ще има много други шансове да започва срещу Кьолн в бъдеще.

На пресконференцията бе и спортният директор Макс Еберл, който коментира развитието около новия договор на Мануел Нойер и за ситуацията около Алфонсо Дейвис: “Говорим за контракта на Ману. Нещата изглеждат добре, но все още не сме в ситуацията, в която можем да направим изявление.

Max Eberl on whether Manuel Neuer's new contract is a done deal: "We're in talks. It's looking good, but we're not at the point where we can make an announcement yet"

Надяваме се, че всички заедно ще успеем да направим най-доброто за Фонзи (б.ред. - Алфонсо Дейвис). Достатъчно трагично е, че той се контузи точно преди Световното първенство, което е в родината му . Всички ще работим заедно, за да му осигурим шанс – но за да се случи това, той трябва да възстанови формата си. Той трябва да приеме това, и той го приема”.

Еберл също каза, че е важно за Байерн да спечели Купата на Германия и да постигне дубъл, но и че като цяло е много доволен от постигнатото през сезона.

Снимки: Imago