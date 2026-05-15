Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

Отборът на Арсенал ще носи новите си фланелки в двубоите от кулминацията на силния си сезон. Тимът е финалист в Шампионската лига (30 май срещу ПСЖ), а в Премиър лийг се бори с Манчестър Сити за титлата. В оставащите си двубои играчите на Микел Артета ще са облечени в екипите, с които ще бъдат през следващата кампания.

Официално от клуба показаха фланелките, чиито дизайн са вдъхновени от стадион „Емиратс“. Поводът е 20-годишнината от емоционалното преместване на клуба от „Хайбъри“ на новия му дом през лятото на 2006 г.

Смята се, че овалната яка е вдъхновена от архитектурата на покривната конструкция на „Емиратс“. Яката и маншетите са украсени със стилизирана версия на вече познатия мотив със светкавици, който Арсенал често използва в екипите си – препратка към култовите им гостуващи фланелки от началото до средата на 90-те години. Освен това се забелязват дебели двуцветни ивици на Adidas на ръкавите и много фина карирана текстура в плата.

Дизайнерите на екипи на Adidas може би са следвали мантрата на Артета „доверете се на процеса“, когато става въпрос за домакинските екипи на Арсенал, които не са се променяли съществено през последните пет години. Въпреки това ако сега тимът вдигне титлата в Премиър лийг, новият му домакински екип за 2026-27 може да бъде украсен с чисто нови златни емблеми на ръкавите през август.

