Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди дербито с ЦСКА от 35-ия кръг на efbet Лига. Брифингът на наставника е от 11:00 часа и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

Сблъсъкът с "армейците" е в събота (16 май) от 16:00 часа на стадион "Васил Левски" и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

"Сините" ще търсят завръщане на победния път след двата поредни мача с Лудогорец, в които записаха равенство и загуба. Отборът на Веласкес вече си осигури шампионската титла и е освободен от напрежение, каквото със сигурност има в противниковия лагер преди задаващия се финал за Купата на България идната сряда (20 май).