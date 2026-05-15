Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2026
Световната футболна централа ФИФА представи официалната песен за Световното първенство. Композицията се казва "Dai Dai" ("Хайде, хайде") и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Burna Boy.

„'Dai Dai' обединява глобалните звуци и енергия на Шакира и Burna Boy в едно жизнено честване на футбола, културата и единството“, се казва в изявление на ФИФА.

В началото на май Шакира пусна едноминутен тийзър за новата песен в социалните мрежи.

Това е поредното парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като "Waka Waka" (2010) и "La La La" (2014).

ФИФА обяви, че приходите от стриймингите на песента, която ще бъде достъпна на големи стрийминг платформи, ще отидат в Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА.

Вчера ФИФА обяви, че звездно изпълнение с участието на Шакира, американската певица Мадона и корейската кей поп група BTS ще се състои по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. на 19 юли в Ню Джърси.

Снимки: Imago

