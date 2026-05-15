Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив), стана ясно след днешната среща между представители на двата тима, ПФЛ и полицията.

Това каза след края на събеседването изпълнителният директор на "смърфовете" Георги Величков, който представляваше клуба. Според него решението е на президента на ПФЛ Атанас Караиванов. Така 9-и, 10-и и половината от 11-и блок на сектор А ще са за запалянковци на ЦСКА.

От страна на "червените" присъстваха Вангел Вангелов, Мишо Александров и Иван Велчев-Кюстендилеца, който бе придружен от още няколко запалянковци.

Припомняме, че до момента ПФЛ отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за 40 минути.

"До последно държах това, което Локомотив (Пловдив) има като позиция. Опитах се да защитя нашата общност. Целта ни беше сектор А да бъде запазен за нас, но г-н Караиванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Той взе решение 9, 10 и половината от 11 блок да бъде за феновете на ЦСКА. Аз казах мнението на нашата общност. Искахме до последно тези блокове, един от които стана буфер, да бъде продаден на нашите фенове.

Предстоят съботни и неделни дни, в които има най-голяма активност по отношение купуването на билети. При нас проблемът беше, че билетите за сектор А се продават само на каса. За сектор Б продажбите вървят сравнително добре, всичко е наред", каза Величков.